Berlayar Romantis ala Drama Korea dengan Eland Cruise

VIVA.co.id – Pernah melihat kapal pesiar yang berlayar di atas Sungai Han pada drama Korea? Romantisme kapal pesiar tersebut bisa juga Anda coba jika berkunjung ke negeri ginseng ini.

Eland Cruise adalah kapal pesiar yang akan membawa Anda mengarungi Sungai Han dan menikmati Seoul dalam nuansa yang romantis. Berlayar dengan Eland Cruise bagai melakukan adegan dalam drama Fated to Love You, King of Baking Kim Takgu, dan drama Korea lainnya.

Malam hari adalah waktu terbaik untuk naik kapal ini. Tak lain karena sebelum Anda memasuki kapal, keindahan lampu-lampu yang menghiasi pohon di sekitar dermaga jadi pesona cantik tersendiri yang sayang dilewatkan.

Kapal pesiar ini bisa Anda tumpangi dari dua kawasan, Jamsil dan juga Yeouido, Seoul. Rutenya pun berbeda. Ketika VIVA.co.id berkesempatan menikmati pengalaman ini, kapal berangkat dari Yeouido dengan rute B. Selama 70 menit, Eland Cruise membawa penumpang ke arah Banpo Bridge yang terkenal dengan air mancur pelangi tersebut.

Jika Anda memilih rute ini, Anda bisa menikmati penampilan musik secara langsung di dalam kapal. Menyambut Hari Natal dan musim dingin yang datang, musik jazz dimainkan saat kunjungan awak media Indonesia beberapa waktu lalu.

Kapal Eland Cruise punya dua lantai yang bisa Anda pilih. Lantai dasar adalah ruang tertutup dan panggung kecil untuk pertunjukkan musiknya. Sementara lantai dua adalah bar dan juga dek dengan ruang terbuka.

Pemandangan dari dek atas jauh lebih indah, karena tempat ini dihiasi juga dengan bunga-bunga cantik. Namun, musim dingin dan hujan yang cukup deras saat itu membuat penumpang lebih memilih menikmati pemandangan Seoul ruangan tertutup.

Untuk pengalaman ini, harganya dibanderol 25 ribu won atau setara dengan Rp300 ribuan. Anda juga bisa menikmati camilan dan minuman yang disediakan. Jika khawatir kehalalannya, permintaan spesial untuk camilan bisa Anda utarakan pada staf setempat.

Lebih detail soal rute Eland Cruise ini, Anda bisa mengunjungi situs Visit Korea yang berbahasa Inggris.