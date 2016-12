Penyanyi Ini Pamer 'Om Telolet Om' di Instagram

VIVA.co.id – Heboh 'Om Telolet Om' ternyata tidak menghinggapi masyarakat umum saja di Tanah Air. Sejumlah artis dan penyanyi pun kepincut dengan heboh Om Telolet Om yang ramai jadi perbincangan beberapa hari ini.

Seperti salah satunya penyanyi dangdut iMeyMey yang mengangkat heboh dari viral Om Telolet Om di media sosial itu menjadi sebuah lagu. iMeyMey mengunggah lagu tersebut di akun Instagram-nya.

"This is it .. iMeyMeyOM TELOLET OM !

Cipt. Tjahjadi/IshakBy @sanimusicid," tulis iMeyMey.

Simak lirik lagu Om Telolet Om yang dinyanyikan iMeyMey:

Ini jaman memang udah beda

Banyak orang lagi pada suka

Dari yang muda sampai yang tua

Telelolet mintanya

Ada bus lewat minta telolet

Pesawat lewat minta telolet

Ada kereta lewat minta telolet

Telolelolelolet

Telolet telolet telolelolelolet

Bunyiin dong om teloletnya

Telolet telolet telolelolelolet

Biar kita semua tertawa

Telolet telolet telolelolelolet

Bunyiin dong om teloletnya

Telolet telolet telolelolelolet

Buat kita hiburan aja

Lalu bagaimana komentar netizen? Netizen menyambut baik single tersebut.

"Sudah ku duga pasti dalam waktu singkat ada lagu nya haha," tulis netizen.

"Lagunya keren bangett kak @imeymey_ rika pancen nggilani???? sukses terus ammin??," tulis netizen.

"Baru juga mikir gni semalem, lgsung kejadian ????????," tulis netizen.