Jelang Punya Anak, Andien Curhat Lewat Lagu Baru

/BELAHAN JANTUNGKU/ . . Alhamdulillah. Bertepatan dengan Hari Ibu, di bulan ke-9 kehamilan saya ini, izinkan saya berbagi syukur dan bahagia. Terimalah persembahan ini.. Sebuah single baru berjudul "BELAHAN JANTUNGKU" ???? Ditujukan untuk para orangtua dan calon orangtua, dan kalian yang merasakan cinta begitu dalam dengan seseorang. . . Rekaman dilakukan saat kehamilan saya memasuki bulan ke-8 kemarin. Dengan nafas tersengal, namun penuh cinta dan haru. Semoga lagu yang ditulis oleh sahabat saya, Tulus, dan diproduseri oleh Nikita Dompas ini mampu memberi inspirasi dan menyentuh hati teman-teman semuanya. . . Silahkan diunduh di iTunes dan Spotify. Link dapat dilihat di profile saya ???????????? Terimalah.. #BELAHANJANTUNGKU

