Disebut Jadi Selingkuhan Bella Thorne, Charlie Puth 'Baper'

VIVA.co.id – Kedekatan penyanyi Charlie Puth dan aktris Bella Thorne rupanya mengundang berbagai tanggapan dari para fans. Banyak yang kecewa dan mempertanyakan hubungan keduanya setelah kabar putusnya Bella dari sang mantan, Tyler Posey.

Dilansir Eonline, Charlie Puth tampak kecewa setelah fans banyak membicarakan hubungannya dengan Bella Thorne. Pelantun One Call Away tersebut pun mengungkapkan kekesalannya lewat Twitter.

"Aku tak percaya apa yang aku baca. Tidak ada yang harus tersakiti dengan ini semua, aku tak ingin berada di tengah kisruh ini," tulis Puth.

Sebelum ia mencuit kegelisahannya ini, Bella Thorne memperbaharui status Twitternya dengan foto masa lalu bersama Tyler Posey. Ia memberi keterangan sedang bernostalgia pada foto tersebut.

Sepertinya, unggahan Bella tersebut yang membuat para fans akhirnya menyeret Charlie Puth dalam masalah ini. Fans bahkan menduga bahwa Bella Thorne masih bersama Posey saat dekat dengan Puth. Penulis dan penyanyi itu pun langsung meresponsnya.

She told me she was not with him anymore. This is all news to me. https://t.co/Q0Pw1KkBbs