Trump Tolak Artis Pendukung Hillary di Malam Inaugurasi

VIVA.co.id – Presiden ke-45 Amerika Serikat, Donald Trump, melontarkan pernyataan yang ofensif di akun Twitternya. Isi dari cuitan tersebut kurang lebih ditujukan buat para pelaku dunia hiburan yang mendukung Hillary Clinton.

Hal tersebut dimulai dengan pembahasan soal malam presidensial yang bakal berlangsung pada 20 Januari 2017 mendatang. Tak dinyana, Trump kemudian memberikan pernyataan cukup pedas setelahnya.

"Selebriti berlabel A menginginkan tiket untuk datang ke malam inaugurasi, tapi lihat apa yang sudah mereka lakukan buat Hillary: TIDAK ADA! Aku ingin orang yang mendukungku," tulis Trump di akun Twitternya, 23 Desember 2016.

The so-called "A" list celebrities are all wanting tixs to the inauguration, but look what they did for Hillary, NOTHING. I want the PEOPLE!