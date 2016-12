Sylvester Stallone 'Menolak' Donald Trump

VIVA.co.id – Aktor beken yang terkenal sebagai petinju Rocky dan jagoan perang Rambo, Sylvester Stallone, baru-baru ini menyatakan dirinya menolak untuk terlibat dalam pemerintahan Presiden baru Amerika Serikat, Donald Trump.

Hal tersebut terjadi saat Stallone ditawari sebuah posisi di salah satu kursi pemerintahan Trump. "Aku ditawai untuk terlibat di National Endownment for Arts," ujar Stallone, dilansir dari The New York Times.

Namun dengan serta merta, Stallone menolak tawaran tersebut. Ada sejumlah hal yang bikin ia menampik ajakan ini, selain karena memang tidak tertarik.

Ternyata, Stallone lebih memilih membantu kehidupan veteran perang daripada mengikuti ajakan Trump. Baginya, ada hal lebih berarti yang bisa ia lakukan buat hidupnya.

"Aku percaya aku akan lebih efektif dengan cara membawa atensi nasional untuk mengakomodasi kelayakan hidup veteran perang dari segi lingkungan, tempat tinggal, dan finansial. Itu yang pantas mereka dapatkan," tutur pria berumur 70 tahun tersebut.

Stallone tak menjelaskan lebih banyak tentang kegiatannya dalam membantu veteran perang. Meski sempat berpikir untuk mengikuti jejak rekannya Arnold Schwarzenegger aktor yang terjun ke dunia politik, namun itu hanya pikiran selewat saja.

National Endownment for Arts adalah lembaga yang bergerak di bidang seni serta memberikan dukungannya. Stallone dipercaya menjadi ketuanya karena telah malang melintang di dunia hiburan sejak lama, meski ia menolaknya.