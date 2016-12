Rick Parfitt, Gitaris Status Quo Meninggal Dunia

VIVA.co.id – Gitaris band rock legendaris Status Quo, Rick Parfitt, dikabarkan meninggal dunia. Dia disebut menderita sebuah infeksi berat dalam tubuhnya sejak Kamis lalu.

Kabar kematiannya mengemuka setelah disebarkan melalui laman resmi Status Quo di media sosial Facebook, pada pagi hari ini, Minggu 25 Desember 2016. Parfitt meninggal dalam usia 68 tahun di sebuah rumah sakit di Marbella, Spanyol.

"Kami benar-benar merasa hancur untuk mengabarkan bahwa hari ini, gitaris Status Quo, Rick Parfitt, telah meninggal dunia," tulis pihak keluarganya lewat laman resmi tersebut.

Rick pergi di tengah rencananya untuk merilis karya solonya berupa album dan sebundel autobiografi.

"Berita tragis ini justru datang pada saat-saat di mana Rick bakal tampil bersolo karier lewat album dan autobiofrafinya yang bakal dirilis tahun 2017," tulis akun tersebut.

Kepergian sang gitaris meninggalkan duka cita mendalam orang-orang di sekitarnya. Mereka datang dari berbagai kalangan, mulai dari keluarga sampai penikmat musik Status Quo.

"Keberadaannya bakal selalu dirindukan oleh keluarga, teman, personel band, manajemen, kru, hingga fans Status Quo di seluruh dunia yang berdedikasi untuk kita," tulis laman resminya, menutup unggahan status tersebut.

Parfitt telah menjadi gitaris di band gaek tersebut dari tahun 1964. Namun pada Oktober 2016, ia memutuskan untuk hengkang karena alasan kesehatan.

Status Quo adalah band rock kawakan asal Inggris yang telah aktif sejak 1962. Beken lewat single "Down, Down", "Whatever You Want" dan "Rockin’ All Over The World". Mereka sukses menjual album hingga 100 juta kopi lebih sedari awal kariernya.