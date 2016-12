Tapak Kehidupan Anniesa Hasibuan

Do you wanna know what the crowd think about D'JAKARTA, Anniesa Hasibuan 's collection for NYFW Spring/Summer Collection 2017? Check this one out! ???????????????? Sponsored by @wardahbeauty Official Makeup for @anniesahasibuan Fashion Show in @nyfw @indonesiancreativehub @wolipop #AHNYFWXWardah #AnniesaHasibuan #AHforNYFW #AHdjakarta #DJakarta #NYFW #NYFWtheshow #NewYorkFashionWeek #NYFW #AnniesaHasibuanOfficial #AnniesaHasibuanDaily #ldjprodnyc #imgmodels #wardahgoestonewyork #cantikdarihati #teamAHxwardah #AnniesaHasibuanXWardah

A video posted by Anniesa Hasibuan Official (@anniesahasibuanofficial) on Sep 13, 2016 at 3:50pm PDT