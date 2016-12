Stevie Wonder Dijadikan Nama Jalan

VIVA.co.id – Musisi kenamaan asal Amerika Serikat, Stevie Wonder, mengaku sedang berbangga hati. Karena, belum lama ini, namanya dijadikan sebagai nama jalan di daerah asalnya, Detroit.

Sebelumnya, jalan tersebut bernama 'Milwaukee Avenue'. Namun dalam rangka merayakan kiprah musisi berusia 66 tahun tersebut, namanya diganti menjadi ‘Stevie Wonder Boulevard’.

"Saya ingin berterima kasih kepada semuanya yang telah mewujudkan hal ini menjadi nyata, yakni menjadikan nama saya sebagai nama jalan," ujar Wonder, dilansir dari NME.

Ia masih merasa nihil ketika namanya dijadikan jalan di kampung halaman sendiri. Namun demikan, ia menganggap ada satu hal yang bermakna bagi hidupnya lewat dedikasi penamaan nama jalan tersebut.

"Ini adalah perasaan yang luar biasa. Sungguh tak dapat dipercaya hal ini dapat terjadi, saya belum pernah membayangkannya seumur hidup, saya bersyukur," kata pelantun You Are the Sunshine of My Life tersebut.

Bentuk dedikasi penamaan jalan Stevie Wonder ini muncul saat Presiden Trump mulai memimpin Amerika Serikat. Tak pelak, Wonder sendiri mengaku bahwa terpilihnya pebisnis kaya raya tersebut sudah seharusnya terjadi.

"Saya pikir, sejujurnya, kita semua punya pilihan untuk berbuat kebaikan dan keburukan. Saya pikir, pemilihan presiden telah memberikan pilihan yang seharusnya," tutur Wonder.