Inikah Pembuktian Olla Ramlan soal Isu Kisruh Rumah Tangga?

VIVA.co.id – Belakangan ini, rumah tangga Olla Ramlan dengan Aufar Hutapea diterpa gosip tak sedap. Rumah tangga pasangan ini dikabarkan sedang tak harmonis. Isunya Aufar kepergok dugem dengan wanita lain. Olla berusaha membela sang suami. Bahkan, di dunia maya sempat beredar video wanita yang diduga mirip Olla mengamuk karena membela suaminya.

Olla memang tak pernah memberikan komentar soal isu-isu yang tengah beredar seputar rumah tangganya. Artis yang mengawali kariernya sebagai model ini memilih bungkam.

Tetapi, bukan berarti, Olla tidak bersikap. Ia lebih memilih bereaksi melalui media sosial. Melalui akun Instagram miliknya, Olla berusaha mengumumkan kepada publik bahwa rumah tangganya dengan Aufar baik-baik saja.

Hal itu terlihat dari sejumlah postingan Olla di Instagram. Yang terbaru, Olla memajang fotonya bersama sang suami. Dalam foto itu, Aufar mencium mesra pipi Olla.

"I want you. All of you. Your flaws. Your mistakes. Your imperfections. I want you, and only you," tulis Olla.

Di foto yang lain, Olla juga memasang foto ia dan suami bersama putra dari pernikahan sebelumnya. "Kesayangan...?," tulis Olla.

Netizen pun berharap rumah tangga Olla dan Aufar tetap harmonis dan langgeng. "Semoga langggeng yah," tulis salah satu netizen. "co cuit ... bikin gemesss ... cubittt nihhh ...," ujar yang lainnya. "Pasangan serasi Cantik dan Ganteng,Smoga langgeng," ujar netizen lain. "Bahagia selalu ya kalian berdua," kata yang lainnya. "Semoga seperti ini selamanya. Tetap bahagia," ujar netizen lain.