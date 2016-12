George Michael Meninggal di Tempat Tidur

VIVA.co.id – Musisi kenamaan dunia, George Michael, meninggal dunia di Hari Natal, Minggu, 25 Desember 2016. George meninggal dalam usia 53 tahun. Kematian mendadak Michael sangat mengejutkan keluarga, kerabat dan juga penggemarnya.

Penyanyi asal Inggris ini menghembuskan napas terakhirnya di kediamannya di Goring, Oxfordshire, Inggris. Menurut polisi, kematian pelantun One More Try ini sulit dijelaskan, tetapi tidak ada tanda-tanda mencurigakan.

Kepolisian menyatakan bahwa bantuan medis langsung datang ke rumah George. Ia dinyatakan meninggal di tempat kejadian.

Perwakilan George mengumumkan kematian penyanyi sensasional tersebut. Ia dinyatakan meninggal pada pukul 11 malam.

Menurut Majalah Billboard, mereka telah berbicara dengan agen George, Michael Lippman. Michael mengungkapkan pentolan band Whamp! ini meninggal di tempat tidur.

Dalam wawancaranya, Michael mengaku sangat terkejut saat menerima kabar duka dari keluarga George.

"George meninggal di tempat tidur dengan tenang," katanya seperti dilansir dari Mirror.

Band Whamp! yang digawangi George Michael memang melambungkan namanya pada tahun 80-an. Setidaknya ada 100 juta album terjual selama nyaris empat dekade.

Awalnya George Michael membentuk band itu bersama seorang rekannya Ridgeley. Namun kemudian ia memilih bersolo karier dan merenggut sukses di tangga lagu Inggris. Satu album terlaris sepanjang masa milik George Michael adalah Listen Without Prejudice. (ase)