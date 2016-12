Pesan Ria Irawan Dinikahi Pria 12 Tahun Lebih Muda

VIVA.co.id – Jumat, 23 Desember 2016, menjadi hari yang spesial dan tak terlupakan bagi Ria Irawan. Di hari itu, Ria melepas status janda, dan resmi menikah dengan Mayky Wongkar. Pasangan ini melangsungkan akad nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Cilandak, Jakarta Selatan. Setelah itu, Ria menggelar selamatan di kediamannya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

Ria mengaku bahagia. Ia tak mempermasalahkan usia Mayky yang lebih muda 12 tahun darinya. Ria sudah cukup mengenal sang suami, yang juga menjadi asistennya selama 11 tahun.

Sebelas tahun mengenal satu sama lain dirasa cukup untuk melanjutkan hubungan tersebut. Sifat keduanya dirasa sama, hingga tak ragu untuk menjalani mahligai rumah tangga.

"Jadi ya gitu, Mayky sudah kayak soulmate. Kalau dibilang jodoh, ini mungkin yang disebut jodoh, karena enggak ada yang namanya nyama-nyamain sifat," kata Ria.

Mayky pun tak kenal menyerah dalam mengejar Ria. Berkali-kali lamarannya ditolak karena saat itu Ria masih rutin menjalani kemoterapi. Mayky setia menanti.

Setelah resmi menjadi istri Mayky, bintang film Elegi Buat Nana ini menuliskan sebuah pesan di akun Instagram miliknya.

"Jagalah aku agar tidak liar"#maskawinketinggalan #riairawanthelegend #rebel #cancersurvivor #pejuangkanker #celebrity #selebnikah #wedding #registerofmarriage #bridesmaid #indonesian #sederhanaituindah #latepost #23122016," tulis Ria.

Postingan Ria langsung mendapat respons dari netizen di Instagram. Mereka berharap rumah tangga Ria dan Mayky berjalan harmonis dan langgeng.

"Selamat ya Mba Cantik @riairawan semoga dgn pernikahan Ini Jadi kebahagiaan yg akhirnya bisa menyembuhkan segala penyakitnya... I believe this... You will get well," tulis salah satu netizen. "Selamat Mba semoga bahagia dan langgeng selalu," ujar yang lainnya.

