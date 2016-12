5 Gaya Gigi Hadid di Tahun 2016 yang Bikin Gemetar

VIVA.co.id – Gaya berbusana supermodel ternama Gigi Hadid tidak perlu diragukan lagi. Tak pelak setiap gayanya selalu sukses mencuri perhatian publik.

Terlebih, wanita berusia 20 tahun tersebut kerap tampil sempurna saat melenggang di karpet merah sepanjang tahun 2016. Kekasih dari penyanyi Zayn Malik ini selalu tampil bersinar dengan sentuhan berbeda untuk menarik perhatian para pewarta dan penggemarnya.

Berikut ini beberapa gaya karpet merah Gigi Hadid terfavorit selama 2016 menurut Female First.

Sports Illustrated Celebration Of 2016 Swimsuit Issue

Gigi tampil sedikit nyeleneh dalam berbusana saat menghadiri acara peluncuran pakaian renang Sports Illustrated. Wanita berambut pirang ini tampil dengan mengenakan jumpsuit hasil rancangan Julien Macdonald.

Pada koleksinya, terlihat kakak dari Bella Hadid ini mengenakan baju berwarna hitam yang sangat ketat menggambarkan sosok model yang luar biasa. Penampilan berani ini dikemas dengan gaya seksi dan glamor.

Acara Maybelline, Berlin Mercedes Benz Fashion Week

Bukan Gigi Hadid namanya bila tidak selalu tampil memukau. Pada acara tersebut Gigi mengenakan gaun hitam Sally LaPointe yang memberikan kesan mewah pada penampilannya.

Pada gaun tersebut menampilkan panel kulit dan rok bulu di bagian bawahnya sehingga terkesan gotik. Gaun dan penampilan Gigi ini menampilkan perpaduan sempurna dari keanggunan dan selera fesyen yang tinggi.

2016 British Fashion Awards

Pada acara British Fashion Awards, Gigi memilih busana yang dramatis berwarna perak one-piece rancangan Atelier Versace. Gaun ini menampilkan kerah yang menyatu pada gaun serta lipit panjang yang begitu futuristik.

2016 MTV Movie Awards

Pada acara selanjutnya, Gigi Hadid tampil memesona dengan gaun bergaris klasik di 2016 MTV Movie Awards. Untuk kesekian kalinya, model cantik ini tampil dengan koleksi Versace.

Gaun tersebut memiliki daya tarik pada bagian garis yang berwarna kuning dengan menonjolkan sedikit bra renda hitam yang mengintip. Ini merupakan salah satu gaya busana karpet merah terbaik dari Gigi Hadid.

Manus x Machina: Fashion In An Age Of Technology' Costume Institute Benefit Gala

Untuk yang satu ini Gigi yang datang bersama kekasihnya Zayn Malik datang dengan busana bertema robotik. Busana berwarna perak bertabur manik-manik yang dia kenakan adalah hasil rancangan Tommy Hilfiger dengan siluet bodysuit.