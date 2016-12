Suami Ditahan KPK, Ini Curahan Hati Inneke Koesherawati

VIVA.co.id – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan Direktur Utama PT Melati Technofo Indonesia, Fahmi Darmawansyah, Jumat sore, 23 Desember 2016. Suami artis Inneke Koesherawati ini sebelumnya juga merupakan tersangka kasus suap pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Ditahannya Fahmi oleh KPK, membuat Inneke menjadi sorotan. Artis cantik ini pun mencurahkan isi hatinya melalui akun Instagram miliknya.

Dalam pesan yang diposting pesinetron ini, Inneke menuliskan,” Dear Allah, sometimes, its hard for me to understand what you really want to happen. But i trust you. I Know you will give me what's best," tulis Inneke.

Dalam kesempatan itu, Inneke juga mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang selalu menghibur dan memberikan dukungan kepadanya saat menghadapi cobaan dalam hidupnya tersebut.

"Untuk teman" yg mendoakan terima kasih atas semua doa & supportnya. semoga Allah balas kebaikannya," tulis Inneke.

Inneke sendiri saat nama sang suami dijadikan tersangka oleh KPK, sulit dihubungi awak media. Sekadar informasi, Inneke menikah dengan Fahmi pada 2 April 2004 lalu.