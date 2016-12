J.K. Rowling Garap Dua Novel Terbaru

VIVA.co.id – Penulis terkenal J.K. Rowling, dikabarkan tengah menggarap dua novel terbarunya. Masih belum jelas, apakah novel tersebut berada di dunia Harry Potter atau tidak.

Bocoran penggarapan novel tersebut muncul saat salah satu penggemarnya di twitter bertanya. Lantas, Rowling langsung menjawab dan cuitannya itu mengundang perhatian netizen.

"Aku tengah menggarap dua novel. Tak tahu yang mana yang bakal keluar duluan, tapi kupastikan kau akan segera mengetahuinya," ujar Rowling, dikutip dari akun twitternya.

Rowling merasa antusias dengan fansnya di Twitter yang menanyakan tentang garapannya. Dari dua buku tersebut, dia menulis dengan format yang berbeda: satu mengatasnamakan dirinya sendiri, satu lagi menggunakan nama penanya yaitu Robert Galbraith.

Nama Robert Galbraith dipakai Rowling sejak 2013 untuk menulis novel bergenre kriminal fiksi, Cormoran Strike. Lewat penamaan itu, ia ingin mengadaptasi sosoknya ke tingkat yang lebih dalam.

Novelnya yang satu, dibuat dengan nama Robert Galbraith, dipastikan jauh dari dunia sihir Harry Potter karena genrenya kriminal fiksi. Namun untuk yang satu lagi, sampai saat ini masih menjadi misteri dan memunculkan pertanyaan di benak penggemarnya.

Rowling terkenal atas novel legendarisnya, Harry Potter, yang diadaptasi ke layar lebar dan menuai sukses besar. Menyusul kemudian, Fantastic Beasts and Where to Find Them yang juga diminati para penggemar setianya.

