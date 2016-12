Skandal Running Man dan Tangisan Song Ji Hyo

VIVA.co.id – Running Man selalu menjadi langganan pemenang di ajang penghargaan tahunan SBS Entertainment Awards. Tetapi, hal itu tidak berlaku di tahun ini. Variety show terkenal Korea Selatan ini hanya mendapatkan satu penghargaan. Dan itu pun diberikan kepada salah satu anggotanya, Lee Kwang Soo.

Lee Kwang Soo menerima piala untuk ketegori Top Excellence Awards. Pria bertubuh jangkung ini memberikan pidato yang sangat menyentuh para anggota Running Man lain, dan juga produser acara tersebut.

Bahkan, Song Ji Hyo, salah satu anggota yang dipecat mendadak dari Running Man berlinang air mata. Ji Hyo tak kuasa menahan tangis karena terbawa emosi pidato sahabatnya itu. Hal ini membuat penggemar menyadari betapa besar rasa peduli dan sayang di antara sesama anggota Running Man.

Publik dan netizen terkejut dengan hasil yang didapat Running Man di ajang penghargaan tahunan tersebut. Mereka menduga bahwa hal ini ada kaitannya dengan skandal pemberhentian paksa Ji Hyo dan Kim Jong Kook. Running Man diabaikan karena kontroversi masalah Ji Hyo dan Jong Kook.

Banyak orang percaya bahwa Running Man pantas mendapat lebih dari satu penghargaan untuk anggotanya. Acara yang sudah menjadi simbol variety show di SBS selama 7 tahun ini mengumumkan bahwa acara hiburan ini akan berakhir pada Februari 2017 mendatang.

Dari situlah, seperti dilansir Koreaboo, SBS akhirnya memberi penjelasan soal tersebut. Mereka mengungkapkan bahwa Lee Kwang Soo menerima penghargaan pertama program variety dalam SBS Entertainment Awards 2016.

"Anggota Running Man menyatakan bahwa mereka ingin membuat kehadirannya di penghargaan ini tenang, dan tidak berharap menerima penghargaan apapun. Untuk alasan ini, Running Man hanya diberikan satu penghargaan," tulis perwakilan SBS.

Hingga akhirnya dua penghargaan untuk program terbaik diberikan pada acara variety baru, Ugly Duckling dan program dokumenter, The Its Know.

Dengan pernyataan tersebut, netizen hanya berkomentar, "Bahkan jika mereka diberi penghargaan, itu masih mengecewakan pada akhirnya."