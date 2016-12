Empat Hotel Terbaik dengan Pantai di Dubai

VIVA.co.id – Dubai terkenal akan wisata yang sangat menakjubkan. Berbagai hiburan ada di sini, bahkan banyak hotel yang mewah hadir di negara yang terletak di Timur Tengah itu.

Tidak hanya hotel yang ada di tengah kota, hotel yang berada di pinggir pantai juga memiliki pandangan yang menakjubkan. Berikut beberapa hotel yang bisa Anda kunjungi, seperti dilansir laman Telegraph.

One and Only The Palm

Hotel ini mendapatkan rating sembilan dari 10 dari Telegraph. Hotel ini bisa mendapatkan rating tersebut karena memiliki tiga restoran dari dengan chef berlevel bintang Michelin asal Prancis, Yannick Alleno, perawatan spa, serta kolam renang yang spektakuler.

Hotel ini hanya memiliki 90 kamar, suite, serta empat vila yang dikelilingi oleh taman yang rimbun. Resor ini serasa seperti sebuah butik yang sangat indah ketika diterangi lentera pada malam hari.

Four Seasons Resort Dubai di Pantai Jumeirah

Hotel yang terletak di pinggir pantai ini memiliki 237 kamar dengan balkon yang menghadap ke pantai dan pemandangan kota. Dengan balkon tersebut, Anda juga bisa memilih pemandangan yang dapat melihat gedung tertinggi dunia Burj Khalifa pada malam hari.

Fairmont The Palm

Wisatawan yang berkunjung ke Dubai tidak perlu khawatir dengan hotel ini, karena hotel tepi pantai ini masih mudah dijangkau dari kota. Fasilitas yang dimiliki hotel ini adalah kolam renang dengan bayangan pohon palem serta pemandangan gedung pencakar langit Dubai Marina di kejauhan.

Hotel ini sangat bagus untuk keluarga atau pasangan, hal ini karena hotel memiliki kolam renang untuk orang dewasa serta anak-anak. Ada empat kolam dan pantai pribadi sepanjang 800 meter dengan jaring voli, tenis meja, speedboat, serta olahraga air.

Jumeirah Al Naseem

Jika Anda memilih hotel yang modern untuk kemewahan Arab, resor bertingkat rendah ini bisa menjadi pilihan. Hotel ini mempunyai pemandangan ke laut yang dirancang oleh arsitek Bill Bensley.

Hotel ini memiliki tiga kolam renang besar, termasuk untuk orang dewasa, kursi gantung raksasa, dan banyak pohon palem. Ada juga sebuah laguna air laut untuk kura-kura laut yang diselamatkan untuk memulihkan diri sebelum dilepaskan kembali ke alam liar.