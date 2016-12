Sebelum Liburan, Ruben Onsu Ziarah ke Makam Olga

VIVA.co.id – Presenter dan komedian Ruben Onsu akan menikmati libur panjangnya akhir tahun ini. Namun sebelum berlibur, Ruben berziarah terlebih dahulu ke makam sahabatnya, almarhum Olga Syahputra.

Lewat akun Instagram-nya, Ruben mengunggah foto tersebut satu jam yang lalu. Foto itu pun langsung disukai ribuan netizen.

“Sebelum berangkat berlibur tahun baruan, mampir dulu ke tempat si genit cuman mau ngomong, lu lagi apa can ? kangen gw gak can ? gw kangen banget sama lo ???? gw mau ngucapin "Selamat Tahun Baru ya Can" ???????????? #olgasyahputra #rubenonsu #realbensu #justruben #jalani_nikmati_syukuri #senyuminaja,” tulis Ruben.

Nampak wajah kesedihan Ruben saat melihat tempat peristirahatan terakhir Olga.

Netizen pun berkomentar. Mereka juga rindu dengan sosok Olga.

"Kangen banget sama kak olga," ujar netizen.

"Jdi sedih ingat kak olga????semoga sahabtan kalian abadi yaa kak @ruben_onsu walaupun kak olga udh di panggil tuhan duluan," tulis netizen.

"Ruben bikin baper,jadi mewek nih," tulis netizen.