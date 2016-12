Wanita Asal Hong Kong Jadi Juru Masak Terbaik se-Asia

VIVA.co.id – Salah satu restoran di Hong Kong baru saja mendapatkan penghargaan dari Asia’s 50 Best Restaurants. May Chow, pemilik restoran Little Bao di Hong Kong telah dinobatkan sebagai juru masak wanita terbaik Asia 2017 oleh penghargaan bergengsi program Asia’s 50 Best Restaurants, yang disponsori oleh S. Pellegrino dan Acqua Panna.

Asia’s Best Female Chef Award dipilih berdasarkan penilaian 300 ahli dalam industri makanan dari seluruh Asia yang juga membuat daftar Asia’s 50 Best Restaurants.

Chow akan menerima penghargaannya dalam acara seremonial di bulan February 2017, di Bangkok, Thailand. Demikan menurut rilis yang diterima VIVA.co.id, Selasa, 27 Desember 2016.

Little Bao awalnya adalah sebuah restoran berkonsep pop-up sebelum membuka tempat permanennya di distrik Soho, Hong Kong, tahun 2013. Chow terinspirasi dari warisan budaya China dan juga budaya Amerika.

Little Bao juga menawarkan rangkaian makanan favorit klasik China dengan masakan khasnya Bao atau roti kukus bergaya burger.

Restoran Little Bao sangat merepresentasikan kepribadian May Chow yang suka bertualang, ceria, dan kreatif juga ditambah dengan kemampuannya untuk membuat makanan yang sarat akan rasa segar, dan cara yang modern.

Mengikuti kesuksesan Little Bao di Hong Kong, Chow juga membuka cabang restoran di Bangkok.

(mus)