Rogue One Masih Rajai Box Office

VIVA.co.id – Sinema 'Rogue One: A Star Wars Story’ kian kokoh di puncak Box Office. Pada pekan liburan Natal dan jelang tahun baru, film ini memperoleh pendapatan hingga US$15 juta atau sekitar Rp200 miliar lebih.

Pada hari-hari menuju Natal, sejumlah film mengalami penurunan pendapatan, meski tak terlalu signifikan. Bahkan, Rogue One jatuh hingga 33 persen.

Rogue One yang merupakan kolaborasi garapan Disney dan Lucasfilms, dibintangi oleh Felicity Jones sebagai tokoh utama. Pada sembilan hari pertamanya, film bahkan mampu mendulang pemasukan hingga US$260 juta.

Sementara itu, di bawah Rogue One, menyusul "Sing" dengan pendapatan US$7,9 juta, "Passengers" dengan US$2,9 juta, "Assassin's Creed" US$2,2 juta, lalu "Why Him?" yang memperoleh US$1,8 juta.

Rogue One adalah sekuel spin-off dari dunia sinematik Star Wars yang kini sedang digandrungi masyarakat tak hanya Amerika, tapi juga seluruh dunia. Latar waktunya terjadi sebelum Star Wars Episode III: A New Hope.

Film lainnya, "Sing", saat ini diproyeksikan tetap berada pada posisi dua dengan perolehan US$71 juta pada enam hari ke belakang. Kemudian, sinema sci-fi "Passengers" yang dibintangi Jennifer Lawrence dan Chriss Pratt, mendapatkan keuntungan sekitar US$29 juta.

Perolehan Rogue One diperkirakan terus naik hingga pekan liburan Natal dan tahun baru usai. Sebab, film tersebut hingga saat ini masih dipenuhi penggemar dunia Star Wars dan bisa-bisa mendapatkan keuntungan dua kali lipat dari pendapatannya sekarang.