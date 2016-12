Mengungkap Fakta Mengejutkan Mendiang George Michael

VIVA.co.id – Setelah kematian penyanyi George Michael, orang-orang di media sosial mulai membuka fakta tentang pekerjaan sosial dan juga amal yang telah dilakukan pria kelahiran 25 Juni 1963 tersebut, yang selama ini tidak banyak diketahui.

Komedian David Walliams mengungkapkan bahwa Michael telah memberi sumbangan yang cukup besar ke sebuah badan amal bernama Sport Relief. Pendiri badan amal Childline, Esther Rantzen mengatakan bahwa sosok Michael memberikan seluruh keuntungan dari lagu Yesus For A Child untuk amal.

Namun, ia mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di luar sana yang harus tahu berapa banyak uang yang diberikan mendiang Michael kepada anak-anak kurang mampu.

Situs resmi Michael juga turut mengungkap sejumlah partisipasinya di kegiatan amal yang selama ini tidak diketahui orang. Berikut di antaranya, seperti dilansir dari Buzzfeed.

-Penampilannya di acara amal Band Aid menyanyikan Do They Know It’s Christmas.

- Royalti dari Last Christmas/Everything She Wants yang disumbangkan untuk membantu mereka yang menderita kelaparan di Ethiopia.

-Hasil penjualan lagu Don't Let The Sun Go Down On Me ia berikan pada Rumah Sakit AIDS London Lighthouse dan badan amal Rainbow Trust Children.

-Ia juga banyak menyumbang ke ke badan penelitian AIDS, Red Hot Foundation, penampilannya di album amal War Child, dan penampilan di NetAid dan acara amal Equality Rocks

-Uang yang dikumpulkan untuk Comic Relief dengan menyanyikan True Faith versinya sendiri.

There are lots of stories about #GeorgeMichael 's legendary generosity emerging today. When I swam the channel he gave @sportrelief £50,000. — David Walliams (@davidwalliams) December 26, 2016