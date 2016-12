Taylor Swift Beri Kejutan Natal untuk Veteran Perang Dunia

VIVA.co.id – Setiap orang selalu mendambakan untuk bertemu idolanya. Hal itu pula yang paling diinginkan seorang veteran perang dunia bernaman Cyrus Perter. Lansia berusia 96 tahun ini mengidolakan Taylor Swift. Namun, karena sadar akan kondisinya, ia hanya berharap bisa mendapatkan tiket konser penyanyi idolanya.

Tapi, di Natal ini ia justru mendapatkan hadiah yang lebih luar biasa ketika Taylor Swift mempersembahkan pertunjukan khusus di rumahnya di Missouri, Amerika Serikat.

Veteran bernama Cyrus Porter ini pun bertepuk tangan riang ketika bintang pop itu mulai memetik gitarnya dan menyanyikan Shake it Off langsung di hadapannya.

Setelah itu, dilansir laman Daily Mail, Porter langsung memamerkan senyum lebarnya ketika berkesempatan berfoto bersama pemenang Grammy Awards itu. Foto tersebut kemudian langsung diunggah di media sosial oleh cucunya Robert Frye.

Dalam akun Instagramnya itu dia menuliskan, "Ini keajaiban Natal!!! Terima kasih @taylorswift13. Kakekku sangat gembira!"

Taylor pun terlihat sama-sama menikmati momen bahagia itu. Dalam balutan sweater cokelat muda, Taylor mendapatkan sambutan meriah dari teman-teman dan keluarga Porter saat masuk ke dalam rumah. Bahkan salah seorang pendukung yang sangat antusias berlari menghampiri Taylor dan memberikan pelukan erat.

Porter menjadi begitu dikenal di lingkungan rumahnya karena sangat menggemari Taylor. Dalam sebuah tayangan televisi dia mengungkapkan kalau kecintaannya pada Taylor dan latar belakangnya sebagai veteran Perang Dunia memang tidak berkorelasi. Porter bahkan beberapa kali sempat menonton pertunjukkan Taylor seperti di Memphis dan St. Louis.

"Lihat apa yang dia lakukan, dia membuat pertunjukan tidak seperti yang lainnya. Saya suka bagaimana dia melakukan suatu hal di panggung. Ya, saya menikmatinya, saya semakin tua. Saya hanya menikmati semuanya," kata Porter.

Porter yang memiliki lebih dari 50 cucu dan cicit menghadiri konser Taylor bersama kerabatnya yang masih muda.

"Dia sangat gembira. Dia menari mengikuti irama, yang dia pikir irama dari musiknya, dan sangat menikmatinya." ujar putri Porter Lynette Fowler.

Taking selfies, holding babies, hugging grandpas and leaving lipstick marks. Taylor Swift does it all. Awsome day for my Popo!! pic.twitter.com/SaNwRK4DoL