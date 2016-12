Warnai Rambut, Kanye West Dibully Netizen

VIVA.co.id – Kanye West selalu hadir dengan hal-hal yang bikin heboh netizen. Jika sebelumnya ia terlihat memberikan dukungan terhadap Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, kali ini ia bikin heboh dengan tampilan rambut barunya.

Dilansir laman Independent.co.uk, pada Senin lalu, ia dengan tampilan rambut terbarunya terlihat sedang berada di sebuah bioskop di Los Angeles. Dari foto yang sudah beredar di dunia maya, terlihat Kanye mewarnai rambutnya dengan warna eksentrik, pink neon.

Banyak yang menjadikan warna rambut Kanye sebuah lelucon. Unggahan status atau foto mengenai warna rambut berseliweran di media sosial. Bahkan warna rambut Kanye disandingkan dengan foto es krim yang warnanya hampir mirip.

"Dia terlihat seperti Amber Rose," ujar seorang netizen di Twitter.

"Kanye West benar-benar orang yang aneh," sambut netizen lain.

Setelah menjalani serangkaian perawatan di UCLA Medical Center, tingkah laku Kanye memang kerap menjadi perhatian para penggemarnya. Sebelumnya ia memang sudah tampil dengan warna rambut platinum blonde untuk pertama kalinya.

Hair stylist: how can I help u today?



Kanye West: u ever have rainbow sherbet?



Hair stylist: say no more pic.twitter.com/eZlm0IZJ1d