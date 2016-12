Kreatif, Wanita Ini Bikin Perhiasan dari Gigi Manusia

VIVA.co.id – Jika biasanya banyak perhiasan terbuat dari batuan atau logam mulia, perhiasan satu ini sangat berbeda dengan lainnya. Seorang mahasiswa pascasarjana di Design Academy Eindhoven Lucie Majerus menciptakan perhiasan dari giginya.

Koleksi perhiasannya, Human Ivory diciptakan sebagai alternatif untuk menggantikan perhiasan dari gading gajah. "Mengapa kita hampir selalu memusnahkan gajah demi gading mereka yang berharga? Mengapa kita tidak menghargai gigi lain juga? Ketika saya kehilangan gigi bungsu saya, saya terus menjaganya dan tercetuslah ide Human Ivory," kata Majerus, seperti dilansir Independent.

Dia mengatakan, ingin memutar sudut pandang mengenai barang berharga. Bertentangan dengan nilai-nilai materialistik, Human Ivory adalah metafora dari nilai yang dimiliki diri sendiri.

Dia mempresentasikan koleksi, yang meliputi anting, kancing, bros dan cincin di Graduation Show Design Academy Eindhoven selama Dutch Design Week . Reaksi yang melihatnya pun sangat beragam.

"Anehnya, kebanyakan orang tidak takut atau jijik oleh pemandangan perhiasan ini, tapi benar-benar menyukai ide untuk menggunakan gigi kita sendiri, bukannya gading gajah," katanya.

Meskipun demikian, di media sosial, Majerus mengakui bahwa tidak semua orang tertarik pada idenya. Dia berpikir alasan beberapa orang merasa jijik kemungkinan karena kehilangan gigi saat dewasa berkaitan dengan pengalaman menyakitkan dan pembusukan, sesuatu yang tidak ingin dihadapi.

"Tapi dengan transformasi yang sangat hati-hati dalam menghaluskan gigi, rasa jijik gigi manusia berevolusi menjadi daya tarik dan keindahan," ujarnya.

Majerus menjelaskan bahwa meski gigi adalah bagian tersulit dari tubuh manusia, mereka lebih lembut dari batu. Dan karena mereka begitu kecil, butuh banyak kesabaran dan perhatian terhadap detail dan diperlukan kerja keras untuk mengerjakannya.

Dia menggunakan semua gigi dewasa, geraham yang cukup besar untuk membuat bentuk mutiara dan gigi seri untuk membuatnya seperti bentuk permata. Semua gigi dibersihkan dengan pemutih sebelum dipoles, dan jika gigi memiliki lubang, Marjerus akan memperbaikinya dengan menambalnya seperti dokter gigi.

