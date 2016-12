Lima Spot Diving Diklaim Terindah di Dunia

VIVA.co.id – Diving adalah salah satu cara seru untuk menyaksikan indahnya alam bawah laut. Di dunia, mungkin sudah tak terhitung jumlah lokasi yang bisa dijadikan sebagai lokasi menyelam.

Saat ini, diving adalah salah satu kegiatan yang sudah menjadi hobi bagi sebagian wisatawan. Para penyelam seakan tidak pernah puas saat menyaksikan indahnya alam bawah laut hanya di satu lokasi saja. Mungkin, di ujung dunia pun akan di jangkau bila memang lokasi tersebut memiliki pemandangan yang sangat indah.

Berikut beberapa spot menyelam terbaik yang paling populer di dunia.

The Great Barrier Reef

Dilansir dari Travelerstoday, The Great Barrier Reef atau gugusan karang besar yang terdapat di Australia menawarkan banyak tempat menyelam terbaik, di sana memiliki koleksi karang yang cukup banyak dan indah.

Yang tak kalah menariknya, para penyelam bisa berpetualang di dalam bangkai kapal yang menjadi rumah bagi kehidupan laut.

The Great Blue Hole, Belize

Great Blue Hole merupakan salah satu situs Warisan Dunia UNESCO, ini merupakan lubang besar berdiameter lebih dari 300 meter yang berada di tengah laut di kawasan Belize City, Honduras. Di bawahnya terdapat kehidupan bawah laut yang menakjubkan.

Silfra, Islandia

Silfra menawarkan tempat menyelam yang unik, di mana Anda dapat menemukan air biru jernih antara dua lempeng benua yang retak, berada di tengah-tengah Amerika Utara dan benua Eurasia. saking jernihnya, jarak pandang bisa dilihat penyelam bisa sampai mencapai seratus meter.

Anilao, Filipina

Anilao di Bantangas, Filipina merupakan rumah banyak situs penyelaman, terdapat berbagai jenis biota laut, bahkan di sini terdapat spesies langka yang paling terkenal seperti, Cathedral Rock, Bahura, dan Beatrice Rock. Banyak Fotografer bawah air menyelam ke tempat ini.

Liberty, Bali

Selama lebih dari 50 tahun, bangkai kapal Liberty telah tenggelam di kedalaman 30 meter dari lepas pantai Tulamben. Saat ini bangkai kapal ini telah menjadi taman terumbu karang yang indah.

Di sana, Anda bisa menyaksikan indahnya alam bawah laut Bali sekaligus berwisata sejarah. Bangkai kapal ini sudah menjadi rumah bagi ratusan biota laut. Lokasi ini sangat aman bagi pemula, karena hanya memiliki ke dalaman 25 meter.