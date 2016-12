Deretan Drama Korea Terbaru di Januari 2017

VIVA.co.id – Awal tahun akan segera tiba. Ragam drama korea juga akan menawarkan sesuatu yang baru. Mulai dari kisah percintaan yang rumit hingga kasus seru seorang detektif handal.

Drama Korea pertama berjudul Innocent Defendant yang mengisahkan perjuangan seseorang mengungkapkan sebuah keadilan. Berawal dari Park Jung Woo (Ji Sung), seorang jaksa, terbangun dan mendapati dirinya berada di penjara tanpa mengingat kejadian yang menimpanya. Ia lalu berjuang untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah dengan mencoba mengingat kejadian yang menimpanya.

Kemudian, One TV Asia juga menyuguhkan kisah cinta yang rumit yang di bintangi oleh Kim Min Seo, Park Sun Ho, Lee In dan Na Ya dalam I'm Sorry but I Love You. Keempat pemeran film ini terlibat dalam kisah cinta, berawal dari keretakan pernikahan Jung Mo A (Kim Min Seo) dengan Park Do Hoon (Lee In), yang kemudian membuat Mo A menikahi Cha Young Hwa (Na Ya). Serta Do Hoon yang beranjak memulihkan hati setelah bertemu Kang Nam Goo (Park Su Ho).

Setelahnya, hadir Ghost yang mengisahkan dunia investigasi seorang detektif. Di mana detektif Kim Woo Hyun (So Ji Sub) bergabung dengan Yoo Gang Mi (Lee Yeon Hee) untuk mengungkap kasus kematian seorang artis.

Adapun kisah pengidap Hyperthymesia yang mampu memiliki memori sempurna, sehingga menggunakan kesempatannya untuk memperjuangkan kasus kriminal yang tidak diperbuat sang ayah. Sayangnya, di tengah kasus tersebut, ia menderita alzheimer. Drama korea ini berjudul Remember yang di bintangi Yoo Seung Ho, Park Seung Woong, Park Min Young, dan Nam Goong Min.

Terakhir, drama berjudul The Women's Room yang mengisahkan perjuangan seorang wanita yang merebut kembali haknya setelah dirampas oleh wanita lain yang dengki padanya. Drama ini di bintangi oleh Park Eun Hye, Wang Bit Na, Kang Ji Sub, dan Kang Kyung Joon.

Nah, menarik bukan suguhan drama korea terbaru di bulan Januari mendatang. Kelima kisah seru tersebut bisa Anda saksikan di Channel One Tv Asia mulai Awal Januari.