Diskon Akhir Tahun yang Menggoda dari Mall di Jakarta

VIVA.co.id – Akhir tahun menyuguhkan banyak hal menarik. Salah satunya diskon besar-besaran dari barang branded mulai dari tas, sepatu, kemeja, blouse, hingga parfum.

VIVA.co.id berkesempatan mengunjungi tiga mal di kawasan Kuningan dan Kasablanka, Jakarta, mencakup Mall Kota Kasablanka, Lotte Shopping Avenue dan Kuningan City. Diskon yang diberikan sangat menggiurkan yakni hingga 70 persen.

Di Kota Kasablanka, potongan harga menggiurkan ditawarkan department store Sogo hingga 70 persen. Merek sepatu Everbest contohnya, memberikan penawaran sepatu heels dari Rp1,3 juta menjadi Rp800 ribu dan sepatu flat dari Rp1,3 juta menjadi Rp680 ribu.

Untuk aksesori, penawarannya mencakup ‘buy 1 get 1’ dengan harga mulai dari Rp100 ribuan. Kemudian, tas branded Elle diskon 50+20 persen dengan harga mulai dari Rp700 ribuan, Paris Hilton diskon 70 persen mulai dari Rp2,1 juta menjadi Rp876 ribu, Guess buy 1 get 1 dengan harga mulai dari Rp1,199 juta.

Tidak kalah menarik, retail brand Zara memberikan penawaran harga mulai dari Rp199 ribu untuk kaos lengan panjang maupun pendek, Rp299 ribu untuk kemeja, Rp399 untuk sepatu, dan Rp299 ribu untuk celana panjang. Pada bagian anak-anak, kaos dibanderol dengan harga mulai dari Rp129 ribu. Sedangkan di bagian pria, harga mulai Rp 199 ribu untuk kaos berkerah, Rp299 ribu untuk kemeja, dan Rp459 ribu untuk celana panjang.

Pada brand retail H&M, memberikan penawaran menggiurkan dengan diskon hingga 70 persen. Di bagian wanita, harga dibanderol mulai dari Rp100 ribu untuk kaos, Rp150 ribu untuk blouse panjang selutut, Rp300 ribu untuk celana panjang, dan Rp400 ribu untuk blazer.

Untuk bagian anak-anak, harga menarik juga ditawarkan mulai dari Rp100 ribu untuk kaos, Rp150 untuk rok dan celana, Rp200 ribu untuk dress dan jaket serta penawaran buy 2 get 1 untuk kaos katun basic. Di bagian pria, harga juga dibanderol Rp100 ribu untuk kaos, Rp200 ribu untuk kemeja, dan Rp250 ribu untuk jaket dan celana panjang.

Di Kota Kasablanka juga sederet retail brand lainnya memberikan penawaran menarik lainnya seperti Bershka up to 40 persen, Cotton On up to 50 persen, Stradivarius up to 30 persen, dan Pull and Bear up to 50 persen.

Sama halnya dengan Mall Kuningan City, yang memberikan penawaran menarik dari brand sepatu Clark mencakup diskon hingga 70 persen dan pay 1 get 2. Tidak tanggung-tanggung, potongan harga sepatu wanita dari Rp2,3 juta menjadi Rp900 ribuan dan sepatu pria dari harga Rp2 juta menjadi Rp800 ribuan.

Untuk brand sepatu Hush Puppies, penawarannya juga sangat menarik dengan harga sendal wanita mulai dari Rp300 ribu serta sendal pria mulai dari Rp400 ribu. Di departemen store Mezzo, penawaran menarik dengan buy 1 get 1 serta potongan harga hingga 70 persen untuk sepatu, tas, kaos dan kemeja.

Di Lotte Shopping Avenue, penawaran menarik tersedia di main atrium dengan sepatu, tas, serta parfum branded. Di bagian sepatu, harga mulai Rp 200 ribuan untuk merek Melissa dan Juju, serta Rp1 jutaan untuk merek Dr. Martens.

Parfum branded dibanderol Rp400 ribu untuk merek Karl Lagerfeld dan Rp500 ribu untuk Calvin Klein. Kemudian, potongan harga menarik juga disediakan merek Lee Cooper dengan potongan 50 persen, harga celana wanita mulai Rp250 ribuan dan celana pria mulai Rp230 ribuan.