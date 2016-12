Deretan Artis Cilik yang Telah Beranjak Dewasa

VIVA.co.id – Penasaran dengan bagaimana rupa selebriti cilik yang dulu sering wara wiri di televisi, atau bahkan hingga kini film mereka masih sering diputar di layar kaca.

Meski tak semua selebriti cilik memiliki wajah rupawan, beberapa selebriti cilik ini ternyata menjadi cantik dan tampan setelah beranjak dewasa. Dilansir dari laman Look, berikut ini enam selebriti cilik tersebut.

Matahari di serial Teletubbies

Anda tentu ingat dengan matahari berwajah bayi di serial Teletubbies. Bayi lucu nan menggemaskan ini kerap tertawa cekikikan untuk mengisi jeda saat Tinky-Winky, Dipsy, Laa Laa dan Po beraksi.

Kini bayi tersebut telah beranjak dewasa dan berubah menjadi gadis cantik. Jess Smith, gadis kelahiran 1987 ini lewat laman Facebook miliknya mengatakan,"Aku terbiasa menyembunyikannya, tapi setelah banyak dorongan dari teman di kampus, aku memberanikan diri untuk mengatakannya. Aku adalah matahari dari film Teletubbies. Ada beberapa orang yang mengaku menjadi si matahari, tapi hanya aku yang bisa menceritakan kisah sebenarnya."

Charlie and the Chocolate Factory

Pria tampan bernama Freddie Highmore yang kini berusia 24 tahun ini merupakan pemeran Charlie dalam film Charlie and the Chocolate Factory. Kabarnya dia bahkan mendapat peran dalam film tersebut karena Johnny Depp yang berperan sebagai Willy Wonka terkesan saat bertemu dengannya.

Hingga sekarang masih banyak film yang dibintanginya, salah satunya adalah Bates Motel.

Neville Longbottom di film Harry Potter

Ingatkah Anda dengan pemeran tokoh Neville yang awalnya tampak culun dalam film Harry Potter? Kini dia telah berubah menjadi pria tampan dan seksi berusia 27 tahun.

Matthew Lewis kini bahkan bisa membuat banyak wanita mengantre demi bisa berkenalan dengannya.

Peter Pan

Jeremy Sumpter mungkin telah meninggalkan Neverland dan tidak lagi menjadi Peter Pan. Tapi sekarang pria berusia 27 tahun ini tetap bisa membuat banyak wanita jatuh hati pada senyumannya.

Cho Chang di film Harry Potter

Anda pasti ingat dengan wanita yang berciuman dengan Daniel Radcliffe dalam film Harry Potter and the Order of the Phoenix. Wanita bernama Katie Liu Leung, yang di film itu memerankan Cho Chang sekarang terlihat semakin cantik di usia 29 tahun.