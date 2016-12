Cerita di Balik Fesyen Murah Nuniek Tirta Sari

#ootd #affordablestyle 23 December 2016 for brunch with mom, luncheon with friends, hi-tea with blog reader, and dinner with hubby ?? Red top 260k Mirota Batik Malioboro ?? Tosca batik pants 220k @lcbeautyfashion ?? Red pump shoes 150k @plaza_semanggi ???? Accessories set (ring, earring, brooch) 230k @galuh_ayu_jewelry ???? Sengaja pakai celana supaya siap siaga kalau harus naik ojek, karena jadwal padat hari ini. Dan yak, sukses ngojek dari kebon sirih ke kuningan. Psssttt.. ????jangan bilang2 suami, janji? ???????????????????????? #nutstyle #nutslyfe #nutstuff #nuniektirta #batik #indonesia

A photo posted by Nuniek Tirta (@nuniektirta) on Dec 23, 2016 at 8:47am PST