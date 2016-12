Wajib Ditunggu, Drama Korea Ini Diprediksi Hit di Tahun 2017

VIVA.co.id – Tahun 2016 penuh dengan drama-drama hit yang mampu mengaduk perasaan penggemarnya. Mulai dari Descendants of the Sun, Cheese in the Trap, Doctors, Lucky Romance, W, Moonlight Drawn by Clouds, dan Scarlet Heart.

Banyak selebriti yang jadi jauh lebih populer ketika mereka membintangi drama-drama tersebut. Seperti Song Joong Ki yang kini meraih popularitas luar biasa tidak hanya di Korea, tapi juga luar negeri. Kemudian aktor Park Bo Gum yang mendadak menjadi aktor paling dipuja sejak membintangi Reply 1988 dan Moonlight Drawn By Clouds.

Karena tahun 2017 sudah ada di depan mata, bersiaplah untuk menyambut drama-drama baru yang diramalkan akan menjadi hit di tahun 2017, dilansir Itechpost.

My Sassy Girl

Drama ini banyak mendapat perhatian, karena merupakan adaptasi dari film terkenal dengan judul yang sama. Tapi film ini akan hadir dalam cerita yang lebih menarik. Unik, karena serial romantis ini akan dikemas lebih klasik dan membawa penonton ke zaman dinasti Joseon.

Drama yang dibintangi Joo Won dan Oh Yeon Seo ini mulai syuting Agustus 2016, tapi belum ada kepastian kapan tanggal tepatnya di tahun 2017.

Tomorrow With You

Tidak banyak informasi tentang drama seri terbaru ini, tapi kabarnya drama ini bercerita tentang ahli properti yang menjalani perjalanan waktu serta istrinya yang seorang fotografer. Dibintangi oleh Lee Je Hoon dan Shin Min Ah, film ini sudah mulai produksi September dan direncanakan akan tayang tahun depan.

The Package

Cerita dari drama yang dikabarkan berbiaya besar karena mengambil lokasi di Prancis ini seputar kehidupan Yoon So So yang diperankan Lee Yeon hee yang bekerja sebagai pemandu wisata di sekitar kota Prancis.

Dia kemudian harus memimpin sekelompok wisatawan yang setiap orangnya memiliki cerita pribadi menarik. Kabarnya, drama ini juga akan menghadirkan Jung Yong Hwa CNBLUE dan aktor Choi Woo Shik.

Ruler: Master of the Mask

Cerita sejarah masih diminati hingga tahun depan. Buktinya, drama yang mengangkat cerita dengan latar sejarah di tahun 1700-an ini akan dibuat.

Pangeran Lee Sun yang diperankan Yoo Seung Ho diberi tugas untuk melawan Pyunsoo Hwe, sebuah organisasi yang mendapat kekuatan serta kekayaan dengan menguasai sumber air di seluruh Joseon.

Hingga kini drama tersebut masih belum menentukan artis pemeran Ga Eun, seorang wanita yang membuat Lee Sun tertarik. Pihak TV juga belum memastikan tanggal penayangannya.

Man to Man

Drama yang sangat dinantikan ini dibintangi oleh aktor tampan Park Hae Jin dan Park Sung Woong. Bercerita tentang aktor terkenal dengan penjaganya.

Alur cerita drama ini ditulis oleh Kim Won Seok yang juga menulis cerita untuk drama terkenal Descendants of the Sun. Song Joong Ki bahkan juga dikabarkan akan muncul sebagai cameo di sini.