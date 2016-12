Deretan Makanan yang Ampuh Redakan Stres

VIVA.co.id – Stres seringkali datang karena banyak sebab, mulai dari deadline pekerjaan hingga peristiwa besar dalam hidup. Tapi pernahkah Anda mengetahui bahwa ada beberapa makanan yang mampu mengatasi dan mengurangi stres?

Menurut Lisa R. Young, penulis The Portion Teller Plan dan dosen nutrisi di University’s Steinhardt School of Culture, Education and Human Development, New York, saat stres, otak memang cenderung memilih makanan tertentu.

Tapi Young juga mengatakan bahwa ada sejumlah makanan yang bisa dikonsumsi saat merasa stres karena memiliki kandungan yang akan menenangkan diri Anda. Berikut lima makanan yang mampu mengurangi stres, dilansir dari laman Huffington Post.

Salmon

Penelitian menunjukkan, zat gizi dalam ikan berminyak dan kacang-kacangan tertentu dapat membantu Anda merasa lebih tenang, menurut Young. Asam lemak omega-3 telah terbukti mengurangi peradangan di otak dan berpotensi mengurangi kecemasan. Kandungan ini banyak terdapat di dalam daging ikan salmon.

Blueberry

Menurut Young, buah blueberry mengandung anthocyanin, serta antioksidan lain yang dapat membantu menghasilkan hormon dopamin, yang menyebabkan Anda mampu mengontrol suasana hati.

Yoghurt

Menurut penelitian, ada hubungan antara makanan fermentasi, kesehatan usus dan kesehatan mental. Young mengatakan, untuk menghindari acar, jika memungkinkan, karena kandungan garam tinggi dan hubungan antara natrium dan tekanan darah tinggi bisa meningkatkan stres, bukan menguranginya.

Teh chamomile

Sebuah studi yang pernah tahun 2009 yang dilakukan oleh para peneliti di University of Pennsylvania menemukan bahwa ekstrak chamomile telah terbukti secara signifikan mampu mengurangi perasaan cemas. Penelitian kecil lainnya juga menunjukkan bahwa teh satu ini dapat membantu orang dengan gangguan tidur mendapatkan istirahat yang lebih baik.

Bayam atau sayuran hijau lainnya

Para ilmuwan telah meneliti rendahnya tingkat folat dan vitamin B12 membuat orang mengalami depresi dan kecemasan. Sayuran hijau yang tinggi folat dianggap sebagai makanan yang tepat untuk mengatasi stres.