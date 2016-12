Kondisi Julia Perez Jelang Operasi

Mau tau rasanya.,. Nahhh.. biar kan semua rasa ini saya yg merasakan.. kalian cukup tau bahwa kanker servik bisa dicegah dari usia Dini.. dan rajin2 lah cek reproduksi organ kewanitaan kalian. Ingat majunya Bangsa ini dari kalian para wanita yg menjaga rahim generasi selanjutnya. ?? #kankerservik #stage4

A photo posted by Juliaperez (@juliaperrezz) on Dec 29, 2016 at 3:24pm PST