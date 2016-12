Terjaring Razia Narkoba, Netizen Doakan Gisel-Gading

VIVA.co.id – Pada Kamis malam, 29 Desember 2016, pasangan seleb Gading Marten dan Gisella Anastasia terkena razia narkoba yang digelar petugas gabungan dari Polri, Badan Narkotika Nasional, dan TNI di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Gisel begitu sapaan akrab Gisella terkejut dengan razia narkoba yang diliput banyak awak media.

Saat dilakukan tes urine, keduanya, baik Gisel maupun Gading tak terbukti menggunakan narkoba karena hasil tes negatif.

Netizen pun mendoakan Gisel dan Gading Marten baik-baik saja, serta percaya tak menggunakan narkoba. Sebelumnya, lewat videonya di akun Instagram, Gisel dan Gading mencurahkan isi hatinya pasca turut terjaring dalam razia narkoba.

"Percaya ko ka @gisel_la ama ka gading org baik2 ..," tulis netizen.

"Support both of you.. @gadiiing @gisel_la semoga cepat clear.. GBU.." tulis netizen.

Sebelumnya, Gading dan Gisel khawatir karena kejadian razia narkoba itu diliput wartawan. Mereka khawatir foto tersebut disalahgunakan. Kekhawatiran itu terjadi karena beberapa judul berita kurang mengena di hati sejoli ini.

"Cuma tadi kami sempat agak emosi karena difoto-foto oleh wartawan, dan sudah tahu pasti foto itu akan dipergunakan untuk headline foto berita online yang tidak bertanggung jawab," kata Gisel.

"Dan ternyata bener aja, barusan keluar berita Gading Gisel diamankan polisi, keluar secara tergesa-gesa, tapi, untungnya sempat diamankan polisi. Jadi kesannya kami salah," ujar Gisel dalam video itu.

Beberapa kesalahan dalam berita yang menurut Gading dan Gisel tidak sesuai apa yang dialami, diluruskan melalui video tersebut. Mereka tidak ingin orang-orang salah paham dalam kejadian tersebut.