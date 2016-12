Tujuh Fakta yang Jarang Diketahui tentang Lee Min Ho

VIVA.co.id – Nama Lee Min Ho sebagai aktor bukan hanya populer di Korea saja, melainkan juga di luar negeri, termasuk Indonesia. Sejumlah drama yang ia mainkan terbukti sukses baik dari rating maupun dari pendapatannya. Sebut saja Boys Before Flower, Personal Taste, The Heirs, dan yang terbaru Legend of the Blue Sea.

Jika kamu penggemar berat aktor yang satu ini, sudahkah kamu benar-benar mengenalnya? Dilansir Soompi, berikut ini 10 fakta tentang Lee Min Ho yang tak banyak diketahui.

1. Tidak bisa berenang

Dalam sebuah wawancara, Lee Min Ho pernah ditanya siapa yang akan ia selamatkan di antara teman-teman terdekatnya jika ada yang tenggelam. Lee Min Ho menjawab bahwa ia benar-benar tidak bisa berenang.

2. Pernah kecelakaan parah

Lee Min Ho pernah terlibat kecelakaan mobil yang parah bersama Jung Il Woo, aktor sekaligus sahabatnya, ketika masih berusia 20 tahunan awal.

3. Sebenarnya tidak suka dialog yang romantis

Meski dikenal sebagai pria dari drama romantis, Lee Min Ho mengatakan lebih suka karakter yang jantan dan genre action. Dia merasa tak nyaman jika harus mengucap dialog yang menggelikan.

4. Orang yang kikuk

Di balik kekerenannya, Lee Min Ho ternyata termasuk orang yang kikuk. Ia beberapa kali tertangkap kamera tersandung sata berjalan di karpet merah.

5. Belum mau ke Hollywood

Lee Min Ho rupanya cukup banyak menerima tawaran untuk main di Hollywood. Namun ia juga masih menolaknya dengan alasan belum siap menerima tantangan tersebut.

6. Dahulu pakai nama Lee Min saja

Selama dua tahun, ia hanya menggunakan Lee Min dalam kariernya. Namun, kata Lee Min dalam Bahasa Korea berarti imigrasi, karena itulah ia kembali menggunakan nama aslinya.

7. Bermain sepak bola

Lee Min Ho ternyata sangat menyukai sepak bola sejak kecil. Ia pun terbilang jago, namun sayang, saat ini ia harus lebih menjaga kakinya tetap kurus daripada berotot.