Delapan Hidangan Berkuah Khas Korea yang Bikin Ketagihan

VIVA.co.id – Kuliner Korea Selatan kian mendunia di tahun 2016. Semakin banyak hidangan asal Negeri Ginseng yang dikenal orang. Nama-nama yang tadinya asing mulai akrab di telinga.

Nah, kuliner Korea terdiri dari deretan hidangan sup lezat yang banyak digemari masyarakat di sana. Sup Korea dibedakan berdasarkan bahan-bahan pembuatnya, kuah dan tentu saja isiannya. Berikut ini adalah delapan sup dan hidangan berkuah lain khas Korea yang tak boleh Anda lewatkan.

Yukgaejang

Yang satu ini merupakan sup daging sapi suwir pedas. Warna kuahnya agak merah karena penggunaan gochujang (pasta cabai) dan guchugaru (bubuk cabai). Selain daging sapi, berbagai sayuran, jamur dan telur juga digunakan untuk membuatnya.

Soondubu

Hidangan sup tahu khas Korea ini memiliki kuah yang kental. Tahu yang digunakan juga bertekstur sangat lembut. Soondubu sering dinikmati di malam hari. Tak hanya tahu, soondubu juga sering ditambahkan boga bahari, daging sapi atau bahkan kimchi.

Doenjang jjigae

Doenjang jjigae sendiri memiliki arti sup kacang kedelai fermentasi. Rasanya hampir seperti miso (pasta dari kacang kedelai) khas Jepang. Rasanya sangat gurih dan segar, apalagi ditambahkan dengan potongan cabai dan zucchini.

Seolleongtang

Hidangan ini pada dasarnya merupakan sup tulang kerbau yang memiliki kuah kental berwarna putih. Cita rasa kaldu yang gurih didapat dari proses merebus tulang kerbau lebih dari tiga jam. Bumbunya juga sangat sederhana, yakni cukup garam dan merica.

Kimchi jjigae

Sup kimchi berkuah kental menjadi salah satu hidangan favorit masyarakat Korea. Ini juga cara yang bagus untuk mengolah kimchi yang sudah terlalu lama difermentasi. Tinggal tambahkan tahu atau beberapa potong spam (daging olahan) dan sosis.

Budae jjigae

Hidangan berkuah satu ini telah lama menjadi primadona. Budae jjigae terbuat dari kimchi, ramen, potongan sosis, spam, tahu dan tteok (kue beras). Hidangan ini tercipta setelah Perang Korea membuat bahan-bahan Amerika banyak digunakan dalam kuliner Negeri Ginseng.

Kongguksu

Mi dingin berkuah susu kedelai ini menjadi salah satu hidangan vegetarian yang populer di Korea. Biasanya disajikan bersama es batu dan beberapa potong mentimun.

Tteokguk

Kue beras tak hanya dijadikan tteokbokki saja, tapi juga bisa dijadikan sup. Nah, sup kue beras biasanya disajikan di momen Tahun Baru Korea.