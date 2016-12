Ini Penerima Warisan Rp1,7 Triliun George Michael

VIVA.co.id – Mendiang George Michael merupakan salah satu penyanyi terkaya di dunia. George tercatat memiliki kekayaan sebesar £150 juta atau setara dengan Rp1,7 triliun. Sebelum tutup usia Minggu 25 Desember 2016 lalu, jauh-jauh hari mantan personel WHAM ini sudah menuliskan surat wasiat.

Seperti dilaporkan The Sun, nama kakak kandung George, Melanie disebut sebagai salah satu pewaris kekayaan penyanyi asal Inggris tersebut. Melanie yang berprofesi sebagai penata rambut dilaporkan akan menerima warisan sebesar £50 juta atau setara dengan Rp825 miliar.

Selain Melanie, kakak tertua George, Yioda juga disebut-sebut sebagai penerima warisannya. Nama anak baptis George juga tertera di surat wasiatnya.

"George sangat dekat dengan saudara perempuannya, dan dapat dipahami mereka akan mewarisi kekayaan George, terutama Melanie yang sangat dekat dengannya," kata sumber seperti dilansir dari Daily Mail.

Melanie pernah menjadi penata rambut George, dan pernah menjadi penata rias untuk tur Tiongkok adiknya tersebut.

George juga disebutkan akan membagi warisannya ke yayasan kanker, yang selama ini dibantu pelantun Freedom ini semasa hidupnya.

Kabarnya, George juga akan membagi warisannya ke anak baptis mantan kekasihnya, Kenny Goss. Kekasih George, Fadi Fawaz juga disebut-sebut akan menerima warisan penyanyi One More Try tersebut.

George diduga memiliki sejumlah rumah mewah, termasuk di Oxfordshire, Inggris, mansion di London, dan rumah supermewah di New York dan Sydney.

Ia juga menginvestasikan uangnya dalam galeri seni yang dikelola mantan kekasihnya, Kenny Goss.