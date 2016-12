Girlband Terpopuler di Kalangan Tentara Korea Selatan

VIVA.co.id – Berasal dari dua agensi berbeda, girlband TWICE dan Blackpink kini jadi sorotan, meski mereka terbilang masih sangat hijau di industri musik.

Jenis musik dan penampilan yang berbeda membuat kedua girlband ini mampu merebut banyak perhatian. Berada di bawah agensi ternama, YG Entertainment, Blackpink sempat disebut tidak bisa lari dari bayang-bayang 2NE1, senior mereka yang kini telah bubar.

Musik dan suara girlband beranggotakan Jisoo, Jennie, Rose, dan Lisa sepintas mirip dengan musik dan bahkan suara dari anggota 2NE1. Tapi terlepas dari itu, lagu-lagu mereka diterima dengan baik. Buktinya lagu Whistle dan Boombayah telah meraih banyak penghargaan.

Sedangkan TWICE yang berada di bawah agensi JYP Entertainment hadir dengan nuansa musik yang lebih ceria, seperti Like Ooh-Aah, Cheer Up, dan yang terbaru namun sangat mudah terngiang adalah lagu TT.

Tak heran jika dua girlband ini disebut-sebut oleh anggota idola senior, Jaejoong JYJ yang baru saja keluar dari wajib militer. Baik TWICE maupun Blackpink disebut-sebut sebagai girlband yang memberinya kekuatan selama menjalani wajib militer, begitupun dengan tentara lainnya yang bertugas.

"Ada banyak. Aku memulai hari dengan lagu dari girl group. Secara umum semua girl group populer, tapi yang paling populer adalah TWICE dan Blackpink," ujarnya seperti dilansir Koreaboo.

Jaejoong yang resmi menyelesaikan wajib militernya hari ini, 30 Desember 2016 sudah merencanakan banyak hal untuk dilakukan.

"Setelah selesai, ada event di mana aku bisa menemui penggemar. Setelah itu, aku akan menyapa penggemar di dalam dan luar Korea lewat sebuah tur. Aku akan bekerja keras, terima kasih sudah menunggu," ujar penyanyi tampan 30 tahun tersebut.