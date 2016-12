Julia Perez Rayakan Tahun Baru di Rumah

VIVA.co.id – Julia Perez, alias Jupe boleh jadi sedang tersenyum bahagia. Sebab, pelantun Belah Duren itu diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Ia menyampaikan hal itu melalui Instagram.

Dalam video singkat yang memperlihatkan infus yang diakui Jupe sebagai vitamin, ia akan boleh pulang setelah itu.

"Vitamin C after this pulang, tahun baruan di rumah, horey,"? tulis Jupe di Instagram, Sabtu, 31 Desember 2016.

Meski menjalani berbagai perawatan, wanita bernama lengkap Yuli Rachmawati itu rajin mengabarkan hal terbaru di sosial medianya. Sejak kemarin, Jupe mengunggah rekaman video yang menunjukkan sesudah dan sebelum dioperasi.

"Baru jalan, mau dioperasi, I'll be okay. Oke, operasi dahulu, bismillah ya, semua lancar," ucap Jupe dalam video tersebut.

Setelah operasi Jupe masih sempat memberi tahu kondisi terkini. Ia telah percaya diri akan diperbolehkan pulang sejak pagi tadi.

"Pagi-pagi sudah cuci rambut, bersih muka, pakai ini biar enggak pecah-pecah, hari ini kita pulang," ucapnya.

Rencananya Jupe akan pergi ke Tanah Suci pada 2 Januari 2017. Setelah itu, Jupe dan keluarga melanjutkan perjalanannya ke Mesir. Selama beribadah dan wisata, Jupe akan duduk di atas kursi roda, mengingat kondisi kesehatannya. (asp)