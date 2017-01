Kemenangan Bintang Top Korea di SBS Drama Awards 2016

VIVA.co.id – SAF SBS Drama Awards yang digelar semalam waktu Korea Selatan jadi sorotan. Tahun 2016 ini, SBS memang menampilkan deretan drama Korea yang sukses disukai para penggemarnya.

Sebut saja Doctors yang dibintangi Kim Rae Won dan Park Shin Hye, Scarlet Heart yang dibintangi Lee Joong Gi dan IU, Jealousy Incarnate oleh Jo Jung Suk, hingga Legend of the Blue Sea oleh Lee Min Ho yang dramanya masih tayang saat ini.

Seperti dilansir Soompi, drama Romantic Doctor Kim yang mendominasi ajang penghargaan ini. Mereka menyabet 7 penghargaan, beberapa di antaranya Grand Prize Award untuk aktor Han Suk Kyu serta Excellence Awards for Genre Drama yang diberikan pada dua pemeran utamanya, Yoo Yeon Seok dan Seo Hyun Jin.

Drama Doctors meraih Top Excellence Awards for Genre & Fantasy Drama untuk dua pemeran utamanya, Kim Rae Won dan Park Shin Hye. Jealousy Incarnate meraih Top Excellence Award for Romentic Comedy Drama untuk dua artis utamanya, Gong Hyo Jin dan Jo Jung Suk.

Sementara itu, Scarlet Heart meraih penghargaan Excellence Awards for Fantasy drama yang jatuh pada aktor Kang Ha Neul. Sedangkan aktor Lee Joon Gi sendiri mendapat penghargaan Hallyu Star Award dan termasuk dalam Top 10 star award di mana hampir semua pemeran utama meraih penghargaan serupa.

Drama Remember yang dibintangi Yoo Seung Ho juga meraih penghargaan untuk kategori Excellence Awards for Genre Drama.

Kategori Best Couple terdapat tiga pemenang. Mereka adalah Seo Hyun Jin dan Yoo Yeon Seok dari Romantic Doctor Kim, Lee Joon Gi dan Lee Ji Eun dari Scarlet Heart, dan Lee Min Ho dan Jun Ji Hyun dalam Legend of the Blue Sea.

"Pada dasarnya semua orang mendapat penghargaan," tulis seorang netizen.