DOTS Juara KBS Drama Awards, Uncontrollably Fond Gigit Jari

VIVA.co.id – Tidak hanya SBS, stasiun televisi besar di Korea Selatan, KBS juga menggelar ajang penghargaan untuk dramanya. Dalam acara ini, Descendants of the Sun dan Moonlight Drawn by Clouds yang jadi sorotan utamanya.

Seperti dilansir Soompi, pasangan Song Joong Ki dan Song Hye Kyo dari DOTS mendapat penghargaan Grand Award, Best Asia Couple, juga Best Couple untuk pemeran utama keduanya, Jin Goo dan Kim Ji Won.

Sementara Park Bo Gum menerima penghargaan untuk Male Top Excellence lewat perannya di Moonlight Drawn by Clouds. Female Excellence juga diberikan untuk Kim Yoo Jung, lawan mainnya. Pasangan ini pun meraih penghargaan sebagai Best Couple.

Dari sekian banyak drama populer yang tayang di KBS tahun ini, Uncontrollably Fond yang diperankan Kim Woo Bin dan Suzy, sayangnya tak membawa satu penghargaan pun. Hal ini tak luput dari sorotan para penggemar.

"Kenapa Uncontrollably Fond tidak mendapat penghargaan apapun? KBS adillah, mereka berhak menang. Kim Woo Bin dan Suzy berhak memenangkan penghargaan, bahkan untuk Best Couple dari tujuh orang pemenang, mereka seharusnya menjadi salah satunya," kata seorang netizen.

Drama ini memang dibintangi oleh dua aktor muda yang sedang hit di kalangan pecinta drama. Namun, sepanjang penayangannya, Uncontrollably Fond dihujani banyak kritikan. Mulai dari akting Suzy yang disebut tak bagus hingga karakter dan alur cerita yang terlalu sedih dan di luar ekspektasi penonton.