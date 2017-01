Lima Museum Terunik di Dunia Siap Dibuka Tahun Ini

VIVA.co.id – Saat ini, museum tidak lagi identik dengan sejarah dan segala sesuatu yang serius. Ya, kini sudah lebih banyak museum yang hadir dengan tema dan koleksi unik, bahkan cenderung aneh.

Misalnya saja, Zeitz Museum of Contemporery Art Africa di Cape Town, Afrika, atau Louvre versi Abu Dhabi, yang telah lama dinanti-nantikan, serta museum lainnya yang mengundang penasaran yang akan dibuka tahun depan.

Nah, berikut ini sejumlah museum yang menawarkan koleksi uniknya yang wajib dikunjungi tahun 2017, seperti dilansir dari laman The Independent.

The Postal Museum, London

Seratus tahun yang lalu, pos di London dikirim melalui jaringan rel surat yang dibangun di bawah tanah kota. Sistem rel ini membawa hingga empat juta surat setiap harinya dan semuanya dikirim pada jam sarapan. Postal Museum yang akan dibuka pada pertengahan 2017 ini, berhasil memugar jaringan rel yang memberikan pengalaman interaktif, sekaligus memberikan dedikasi pada jaringan sosial pertama di kota itu.

The Traveling Museum of the Paranormal & Occult

Pernah membayangkan bisa melihat museum paranormal tepat di depan rumah? Museum ini menerima pesanan yang dibuka mulai 2017, di mana Anda bisa memanggil koleksi objek berhantu yang bisa dibawa ke lokasi tempat tinggal Anda. Diketahui bahwa salah satu koleksi museum ini adalah cermin menangis yang dapat memperlihatkan pemandangan menakutkan dan sebuah boneka seram bernama Ruby yang bisa membuat orang sakit.

The Amazing World of Dr Seuss Museum, Massachusetts, Amerika Serikat

Anda bisa mengunjungi Museum Dr Seuss dan melepaskan jiwa anak-anak Anda dengan koleksi interaktif di dalamnya. Anda juga bisa melihat koleksi topi dan dasi super lucu dari tokoh sureal itu. Museum ini akan dibuka pada Juni mendatang.

Cumberland Pencil Museum, Cumberland, Inggris

Museum ini akan dibuka kembali pada musim semi mendatang. Tempat menarik ini diklaim sebagai lokasi yang menyimpan pensil pertama di dunia, alat menulis klasik yang dibuat di wilayah tersebut sejak ratusan tahun lalu karena tambang grafit di wilayah itu. Tambang grafit juga dibuat ulang di dalam museum.

The Living Archive of Elektronika dan Museum of Modern Electronic Music, Berlin dan Frankfurt, Jerman

The Living Archive of Elektronika dibuat oleh pemilik kelab legendaris Tresor, Dimitri Hegemann dan akan dibuka di bekas pabrik industri Berlin yang menjadi lokasi kelab ini. Museum ini menawarkan pengalaman mendengarkan musik tekno di ruang bawah tanah yang gelap tepat setelah Tembok Berlin runtuh.

Sementara itu, di Frankfurt, akan dibuka Museum of Modern Electronic Music yang menampilkan penampilan sejumlah DJ, alat musik, sejarah musik tekno, dan pengalaman sensori. Museum ini rencananya akan mulai dibuka pada akhir tahun ini. (asp)