Jupe Umrah, Dewi Perssik Titip Doa

Ya ALLAH trimkasih atas semua kemudahan kami berdua pejuang kanker... dari awal sampai sekarang.., semua di mudahkan.. kami minta ampun di bukakan semua pintu maaf.. sebesar2nya.. undanglah kami berdua kembali . #firsttravel #firsttravelumroh2017 #vvipfirsttravel #firsttravel #mekah #BFF

A photo posted by Juliaperez (@juliaperrezz) on Jan 5, 2017 at 1:15am PST