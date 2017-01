Foto Sophia Latjuba Pakai Hijab Jadi Sorotan

VIVA.co.id – Netizen mendadak dibuat heboh dengan beberapa foto artis cantik Sophia Latjuba di media sosial. Kehebohan itu bukan tanpa alasan lantaran Sophia nampak tak biasanya yakni mengenakan hijab.

Foto yang diunggah Sophia di akun Instagram itu disukai puluhan ribu netizen. Tak hanya soal fotonya, ternyata netizen menyukai Sophia Latjuba lantaran rasa kemanusiaannya atau perhatiannya kepada warga Aceh yang belum lama ini tertimpa musibah.

"With the beautiful kids from desa Rawa Sari," tulis Sophia yang menulis status tengah berada di Trienggadeng Pijay.

Lalu apa komentar netizen? Netizen mengucapkan terima kasih atas kunjungan Sophia tersebut.

"Kampung halaman kami ????????... Terima kasih kk @sophia_latjuba88," tulis netizen.

"Alhamdulillah..semoga berkah semuanya dan Allah SWT membalas semua kebaikan," tulis netizen.

"Ibu cantikk berhijap, jangan cuman datang ke aceh aja ber hijap seterusss nya juga ya ibu ,? " tulis netizen.