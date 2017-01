Ini Bentuk Dukungan Marshanda untuk Kesembuhan Yana Zein

Perjuangan Mba Yana Zein melawan penyakitnya masih terus berlanjut. Mba Yana Zein menderita kanker payudara stadium 4 yang sangat menguras energi dan keuangan keluarga, sehingga membuat kedua anaknya putus sekolah. Secara fisik, kini kondisi Mba Yana jauh lebih baik setelah mendapatkan perawatan secara intensif. Namun, pengobatan yang harus dijalani membutuhkan biaya yang terus meningkat. Aku support campaign yang dimulai oleh Wulan Guritno untuk bantu Mba Yana Zein. Sebagian donasi telah disalurkan secara bertahap dan hingga saat ini, berapapun bantuan dari #OrangBaik masih diterima untuk penyembuhan Yana Zein. Mari bantu ringankan beban Mba Yana dengan berdonasi melalui link fundraiser aku di ktbs.in/yana Cara Berdonasi : 1. Ketik ktbs.in/yana pada browser Anda 2. Klik tombol "Donasi Sekarang" 3. Masukan nominal donasi 4. Pilih Bank (BCA/Mandiri/BRI/BNI/Kartu kredit)

A photo posted by ???????? MARSHANDA (@marshanda99) on Jan 9, 2017 at 10:06pm PST