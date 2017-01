Isu Selingkuh dengan Charlie Puth, Artis Ini Diancam Dibunuh

VIVA.co.id – Bella Thorne, aktris cantik belia ini mengungkapkan perasaan sedihnya setelah rumor skandal cinta segitiganya merebak. Sebelumnya, Bella disebut-sebut menjalin hubungan dengan Charlie Puth saat masih berstatus pacar aktor Tyler Posey.

Kepada People, ia pun menjelaskan bahwa hubungannya dengan Tyler sudah berakhir beberapa minggu sebelum foto bersama Charlie Puth diambil. Selain itu, ia juga membantah punya jalinan asmara dengan pelantun See You Again tersebut dan menyatakan mereka hanya berteman.

Rumor cinta segitiga itu rupanya memberi dampak yang buruk untuk kehidupan sosial dan mental Bella. Ia mengaku pernah mendapat ancaman pembunuhan karena dituding selingkuh.

"Orang-orang menggunakan media sosial seenaknya saja. Aku pernah menerima ancaman pembunuhan untuk beberapa saat karena mereka pikir aku selingkuh dari mantan yang mana itu benar-benar salah," kata Bella.

Ia begitu menyayangkan karena netizen menghujatnya tanpa berpikir apa yang mereka ucapkan adalah kebohongan yang menyakitinya.

"Orang-orang bilang kami di Hollywood tidak di-bully, tapi kenyataannya kami memang diperlakukan seperti itu. Kami di-bully oleh publik dan fans, itu sangat menyakitkan. Kalian pikir aku tidak melihat komen-komen itu, tapi aku melihatnya dan rasanya benar-benar tidak enak, apalagi ketika mereka bohong!" ungkap aktris The Duff tersebut.