Obama Pamit, Hollywood Mengharu Biru

VIVA.co.id – Presiden Barack Obama hari ini menyampaikan ucapan selamat tinggal kepada rakyat Amerika Serikat jelang inaugurasi Donald Trump yang akan digelar beberapa hari nanti. Sang Presiden mengucapkan rasa terima kasih pada semua orang yang sudah membantunya selama ini.

"Malam ini saatnya saya berterima kasih. Kepada kalian semua yang sudah melayani. Ini adalah kehormatan seumur hidup saya untuk menjadi pemimpin kalian. Ya, kita bisa, kita sudah melakukannya," ujarnya, dilansir The Hollywood Reporter.

Pidato Obama itu pun mendapat respons positif dari warga Amerika, termasuk kalangan selebiriti. Lewat Twitter, para publik figur itu ikut menjawab pidato Sang Presiden seraya mengucap selamat tinggal untuknya.

Ellen DeGeneres, pembawa acara tersohor Amerika itu misalnya. Ia mengungkapkan kecintaannya yang sangat besar pada presiden AS kulit hitam pertama tersebut.

"@POTUS @BarackObama aku mencintaimu lebih dari ruang yang bisa aku ungkapkan di Twitter ini," kata Ellen.

Sejumlah artis lain seperti Kerry Washington, Elizabeth Banks, Niall Horan dan sebagainya pun ikut mencuit mengiringi berakhirnya masa jabatan Obama.

"Jangan buat aku memulainya, tapi aku akan merindukan keluarga Obama, keluarga yang paling menyenangkan di bumi ini," tulis Niall.

.@POTUS @BarackObama I love you more than I have space on Twitter to describe. #ObamaFarewell — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) January 11, 2017

This classy eloquent #ObamaFarewell on the heels of today's latest #PEOTUS crap is invigorating my patriotic soul. #vigilantbutnotafraid — Elizabeth Banks (@ElizabethBanks) January 11, 2017

Yes we can. Yes we did. @POTUS — Gina Rodriguez (@HereIsGina) January 11, 2017