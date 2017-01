Awal Tahun Pariwisata Indonesia Pameran Travel di Finlandia

Wonderful Indonesia Berpromosi di Matka-Nordic Travel Fair 2017 JAKARTA - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) langsung tancap gas di tahun 2017. Salah satu buktinya, kementerian di bawah komando Arief Yahya itu langsung mengawali tahun baru dengan berpartisipasi pada perhelatan Matka – Nordic Travel Fair, yang diselenggarakan pada 19 – 22 Januari 2017 di Messukeskus, Helsinki, Finlandia. Selengkapnya dapat klik link di Bio. #PesonaIndonesia

A photo posted by Kementerian Pariwisata (@kemenpar) on Jan 10, 2017 at 6:20am PST