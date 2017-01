Satu Acara, Zaskia Gotik Tak Tahu Rick Price dan All 4 One

VIVA.co.id – Pedangdut Zaskia Gotik mengaku tidak tahu sama sekali dengan nama Rick Price dan All 4 One. Padahal, baik Zaskia, Rick ataupun All 4 One tampil di satu acara yang sama. Mereka tampil di acara ulang tahun salah satu televisi swasta di Jakarta Convention Center, Rabu malam, 11 Januari 2017.

"Ada artis luar negeri juga, saya enggak tahu namanya. Itu lah itu, saya enggak tahu, penyanyi tua-tua semua," ucapnya saat diwawancara di sela-sela acara.

Rick Price merupakan penyanyi asal Australia. Ia telah berkarier sejak 1992 dengan album perdananya, Heaven Knows. Price juga bukan kali ini mengunjungi Indonesia.

Rick Price, penyanyi dunia asal Australia, saat di atas panggung.

Sementara grup vokal All 4 One yang berasal dari Amerika Serikat ini sudah beberapa kali ke Indonesia. Mereka pernah mengadakan konser dan lagu I Swear cukup dikenal di telinga masyarakat Tanah Air.

Tapi pemilik Goyang Itik itu masih tak mengenal sosok dua nama itu. Meski telah disebutkan, Gotik tetap tak tahu dan mengapresiasi penyelenggara acara yang menghadirkan berbagai musisi dari genre dan negara yang berbeda.

"Luar biasa megah banget dan mewah. Konsepnya bagus, keren sekali. Artis-artisnya juga bagus," ucap mantan kekasih Vicky Prasetyo itu.

Grup asal Amerika Serikat, All 4 One.

(ase)