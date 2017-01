Manfaat Trampolin untuk Tubuh

VIVA.co.id – Trampolin bukan sekadar wahana bermain. Ternyata, trampolin memiliki manfaat yang baik untuk tubuh. Bergerak di atas trampolin membuat keseimbangan tubuh.

Selama ini trampolin dikenal sebagai wadah permainan. Ternyata, sejuta manfaatnya sangat baik untuk tubuh jika dilakukan dengan arahan tepat. Salah satunya, memicu daya kerja otak pada penyandang disabilitas.

"Pertama dilakukan pada anak disabilitas, ternyata dapat meningkatkan daya kerja otaknya melalui gerakan-gerakan trampolin. Gerakan otot, keseimbangan, jantung bekerja tanpa sadar," ujar Spesialis Akrobatik dan Trampolin dari Kanada, yang ditunjuk sebagai Program Advicer Jumped Trampoline Fit Club, Greg Roe, di Jumped Trampoline Fit Club, Serpong.

Sejalan dengan hal itu, dokter spesialis olahraga, dr. Grace Tumbelaka SpKO, di kesempatan yang sama, turut membenarkan pernyataan tersebut. Menurutnya, kegiatan yang menuntut koordinasi dan keseimbangan, membuat otak terstimulasi.

"Anak disabel harus dibantu dengan cara koordinasi dan balance. Nah, kegiatan trampolin menuntut dua hal itu sehingga memicu dan stimulasi otak, tapi pasti mesti diawasi betul," ujar Grace.

Bahkan, lanjut Grace, kegiatan trampolin yang dilakukan bersama-sama orang lain, dapat meningkatkan perkembangan lain dalam diri individu. Sehingga , tidak menutup kemungkinan trampolin menjadi wahana alternatif bergerak aktif untuk saat ini.

"Seseorang bisa menjadi aktif bersosialisasi dan berani dengan mencoba olahraga di atas trampolin. Kalau olahraga yang direkomendasikan WHO, pada orang dewasa sekitar 150 menit per minggu dan gerak aktif pada anak sekitar satu jam per hari," kata Grace. (ase)