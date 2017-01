Ada Lagu Chrisye di Acara Jumpa Fans Park Bo Gum

VIVA.co.id – Tak heran bila aktor muda yang sedang naik daun, Park Bo Gum, banyak dicintai penggemarnya di seluruh dunia. Pembawaan yang ramah, sopan, baik pada semua orang, hingga termasuk penggemarnya, membuat siapapun tak sanggup menolak untuk tidak jatuh hati padanya.

Lebih dari itu, bakatnya di dunia seni peran juga semakin meroketkan namanya ketika dia berperan sebagai Choi Taek dalam drama Reply 1988. Kemudian disusul dengan sukses drama Moonlight Drawn By Clouds atau Love in the Moonlight. Ternyata, tidak hanya piawai berakting, aktor kelahiran 16 Juni 1993 ini ternyata juga jago menyanyi.

Suara merdunya sanggup membius setiap penggemar yang hadir dalam acara jumpa penggemar, 2016-2017 Park Bogum Asia Tour Fan Meeting in Jakarta yang digelar Jumat, 13 Januari 2017 malam. Tak hanya menyanyikan lagu berbahasa Korea, yang juga merupakan soundtrack dari drama yang dibintanginya, aktor 23 tahun ini membawakan lagu berbahasa Indonesia.

Selain menyanyikan lagu soundtrack drama Reply 1988, My Dearest, Bo Gum juga membawakan lagu milik almarhum Chrisye, Untukku.

"Kalian tahu lagu ini?" ujarnya. "Mari menyanyi bersama, karena bahasa Indonesia saya belum begitu lancar," katanya mengajak penggemarnya untuk bernyanyi bersama.

Usai menyanyikan lagu milik Chrisye, aktor ini menghilang dalam kegelapan. Penggemar berteriak, "we want more, we want more,".

Bo Gum pun kembali ke panggung dengan menyanyikan lagu, My Dearest sebagai penutup, dan mengucapkan terimakasih pada penggemarnya.

"Saya tahu banyak penggemar datang dari luar negeri, dari Korea juga, saya merasa tidak enak, apa saya pantas mendapat cinta sebesar itu. Dalam waktu dekat ini saya akan datang lagi dengan penampilan lebih menarik dan lebih maju. Saya akan kembali lagi ya, dan sampai saat itu semoga Anda sehat-sehat, dan akan tetap mendukung saya."

"Neeeeeee" (iya dalam bahasa Korea) diteriakkan penggemar sebagai jawaban atas pertanyaan aktor yang baru saja meraih penghargaan Top Excellence in Acting dalam KBS Drama Awards 2016. (ase)